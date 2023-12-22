Транспорт 22 декабря 2023, 18:57 Выходы со станции метро «Ботанический сад» в Москве подготовили к открытию Выходы станции метро «Ботанический сад» в Москве откроют 24 декабря РИА «Новости»

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С 24 декабря 2023 года пассажирам вновь станут доступны выходы к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода у станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что обновленный переход позволит пассажирам снова строить удобные маршруты.

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Кроме того, с 24 декабря у станции вновь начнут останавливаться автобусы 61, 71, 134, 195, 428, 533, 628, 643 и н6.

Однако на некоторых станциях столичного метро ремонт все еще продолжается. Так, с 30 ноября часть выходов на «Домодедовской» будут поочередно закрывать, чтобы провести необходимые работы.

Кроме того, в Москве завершили первый этап благоустройства у станции метро «Физтех». На прилегающей территории создали пешеходную зону и скейт-парк и озеленили свыше 65 тысяч квадратных метров газонов.