Россиянам предложили покупать машины за наличные. Это выгодно автосалонам

Некоторые автосалоны просят покупателей оплатить свой товар наличными, а при расчете картой цена может даже оказаться выше. Как оказалось, дело вовсе не в капризах продавцов, а в обычном желании сэкономить.

При приеме оплаты наличными, автосалон экономит на эквайринге, сообщила газета «Известия». Эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет потребителям оплачивать покупку картой. Банки же берут за это процент.

Средняя ставка за эквайринг — 1,33–3,5%. Дилеры обычно берут комиссию на себя, но по экономическим причинам не все могут это сделать.

Крупным дилерским центрам продавать автомобили за наличные невыгодно, так как они работают от кумулятивной маржи. В нее входят бонусы от банков за оформленный кредит, от страховой компании за продажи страховых продуктов, бонусы от импортера за программу трейд-ин или за дополнительное оборудование.

Если покупатель платит наличными, то дилер остается без бонуса по кредиту от банка и без бонуса от страховой, потому что приобретая авто за наличные, покупатель может не страховать ее по КАСКО.

Но оплата наличными может быть связана не только с желанием сэкономить на эквайринге, но и с мошенническими схемами.

Цены на иномарки в России могут вырасти в связи с повышением утилизационного сбора. Его базовая ставка может вырасти на 20–187,5 тысячи рублей, в зависимости от конкретного типа транспортного средства. При этом в Минпромторге сообщили, что существенного роста цен на иностранные авто не произойдет.