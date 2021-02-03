Кабмин не одобрил идею разрешить автомобилистам выезжать на выделенку

Водителей предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью или для объезда препятствий. Инициативу не одобрили в правительстве, так как региональные власти уже имеют право решать, кто может ехать по таким участкам дорог.

Сейчас столичным автомобилистам за выезд на выделенку приходится платить штраф 1,5 тысячи рублей. В Петербурге установлена сумма в два раза больше — три тысячи рублей. Депутаты предложили разрешить водителям выезжать на полосу ночью и для объезда препятствий без штрафов.

В правительстве отметили, что региональные власти могут сами решать, кому разрешать проезд по выделенным полосам. Кроме того, депутаты не предоставили «статистических и иных сведений» об избыточности штрафов, пишет «Коммерсант». Также не было приведено данных о распространенности проблемы.

«По выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, которые перевозят пассажиров. В Москве есть ночные маршруты городского транспорта, 12 из них ходят по выделенкам. Ночью дороги в Москве свободны, и личные автомобили могут передвигаться по основным полосам без проблем», — отметили в пресс-службе столичного дептранса.

В департаменте добавили, что автомобилисты могут выезжать на выделенную полосу для объезда препятствия. В этом случае камера фиксирует, что на основной полосе была помеха. За такой проезд штрафы водителям не приходят.