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    03 февраля 2021, 04:41

    Кабмин не одобрил идею разрешить автомобилистам выезжать на выделенку

    Дарья Бунякова

    Водителей предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью или для объезда препятствий. Инициативу не одобрили в правительстве, так как региональные власти уже имеют право решать, кто может ехать по таким участкам дорог.
    Кабмин не одобрил идею разрешить автомобилистам выезжать на выделенку

    Сейчас столичным автомобилистам за выезд на выделенку приходится платить штраф 1,5 тысячи рублей. В Петербурге установлена сумма в два раза больше — три тысячи рублей. Депутаты предложили разрешить водителям выезжать на полосу ночью и для объезда препятствий без штрафов.

    В правительстве отметили, что региональные власти могут сами решать, кому разрешать проезд по выделенным полосам. Кроме того, депутаты не предоставили «статистических и иных сведений» об избыточности штрафов, пишет «Коммерсант». Также не было приведено данных о распространенности проблемы.

    «По выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, которые перевозят пассажиров. В Москве есть ночные маршруты городского транспорта, 12 из них ходят по выделенкам. Ночью дороги в Москве свободны, и личные автомобили могут передвигаться по основным полосам без проблем», — отметили в пресс-службе столичного дептранса.

    В департаменте добавили, что автомобилисты могут выезжать на выделенную полосу для объезда препятствия. В этом случае камера фиксирует, что на основной полосе была помеха. За такой проезд штрафы водителям не приходят.