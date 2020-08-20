Выделенные полосы в России хотят открыть для беспилотных авто

В 2021 году на выделенных для общественного транспорта полосах могут появиться беспилотные автомобили. Инициативу разрабатывают в НТИ «Автонет» и скоро представят ее в МВД.

Эксперты хотят внести поправки в правила дорожного движения, рассказал РИА «Новости» представитель НТИ.

«Фактически беспилотный транспорт будет приравнен к общественному, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями», — подчеркнул он.

В «Автонете» заметили, что благодаря подобной мере искусственному интеллекту будет проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас в большинстве случаев в ДТП с участием беспилотных машин виноват управлявший другим авто человек. Люди не соблюдают дистанцию, ездят не по правилам, создают помехи на дороге и так далее.

«Приоритет позволит этот вопрос решить», — подчеркнул собеседник агентства.

Мера, считают в НТИ, может оказаться временной. Как только в России внедрят сервисную телематическую платформу «Автодата», беспилотные автомобили будут получать информацию от других транспортных средств и инфраструктуры в удаленном режиме. Полагаться только на свое техническое зрение им больше не придется.

Инициативу, не исключают в «Автонете», могут внедрить в 2021 году. Ее уже поддержали ряд разработчиков, и теперь дело за МВД. В ведомстве сторонники идеи есть.

Тестирование на российских дорогах проходят около 150 беспилотных транспортных средств. В основном их испытывают в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. У водителей не добавится трудностей, если беспилотники действительно пустят на выделенку.