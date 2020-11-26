Выдача водительских прав нового образца начнется с 3 декабря

Он пояснил, что именно с этой даты вступают в силу изменения в нормативных актах, регулирующих требования к водительским документам. Представитель ведомства подчеркнул, что международная конвенция дорожного движения, в которой Россия является непосредственным участником, не требует наличия на водительских права записей на других языках.

«Но, по многочисленным обращениям наших граждан, которые активно используют российские водительские удостоверения за рубежом, и в целях снятия возможного недопонимания с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи», — сказал Фомочкин.

Менять водительские права, у которых срок годности еще не истек, не нужно. Все полученные ранее документы продолжат действовать наравне с новыми.

Приказ об изменении внешнего вида водительских прав и ПТС подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Изменения коснутся и свидетельства регистрации транспортных средств. Там будут указывать мощность двигателя. Если машина поставлена на учет на определенный срок, то окончания этого времени там тоже укажут.