28 декабря 2022, 11:13
Вычисление водителей без ОСАГО по камерам назвали хорошей мерой для защиты автомобилистов
Автоэксперт Гуляев: поиск автомобилистов без ОСАГО поможет защитить самих водителей
Вычислять автомобилистов без ОСАГО на российских дорогах по камерам — это хорошая идея. Здесь речь идет о том, что такая мера защищает самих водителей. Ведь в случае аварии они должны получать возмещение от страховой компании виновника ДТП. Об этом заявил в беседе с «360» автоэксперт Роман Гуляев
«Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились бы и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение», — сказал Гуляев.
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Он напомнил, что сейчас наличие ОСАГО проверяют только сотрудники ГИБДД при остановке. Однако бывают другие, исключительные случаи.
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«Если собственник транспортного средства не был за рулем и просит наказать того, кто был за рулем. В этой ситуации ГИБДД при разборе жалобы тоже проверяет полис ОСАГО», — напомнил эксперт.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что водителей в России без ОСАГО будут вычислять по дорожным камерам и присылать штрафы.
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