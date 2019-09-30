Выбранные жителями дороги отремонтировали в г. о. Шаховская

38 автомобильных дорог, находящихся на территории городского округа Шаховская, отремонтировали в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ремонт 38 дорог общей протяженностью более 30 километров на территории городского округа Шаховская завершен в полном объеме.

На четырех региональных дорогах было заменено асфальтобетонне покрытие: Городково — Ядрово — Гордино с 0 по 7 км, Середа — ВГТС — Мерклово — Романцево с 0 по 3,9 км, Дор — Панюково — Куркино с 14 по 23,7 км и Новоникольское — Гольцово — Забелино с 0 по 0,7 км. Последняя дорога была включена в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел». За нее отдали свыше 180 голосов.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На 34 дорогах муниципального значения общей протяженностью около 10 километров отремонтировали дорожное покрытие. Семь из них было выбрано по результатам голосования на портале «Добродел». При этом за ремонт дороги в деревне Гольцово свои голоса отдали более 330 человек. За то, чтобы отремонтировать дорогу по улице Садовой в селе Раменье проголосовали около 220 человек.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ремонтируются в Шаховской не только дороги, но и территории социально-значимых объектов. Так на площади автовокзала по улице Привокзальная обновили асфальтобетонное покрытие, выровняли высотное положение люков, заменили бортовой камень. Автовокзал ежедневно обслуживает свыше 6,2 тысячи пассажиров на 18 маршрутах.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

У Шаховской центральной районной больницы по улице 1-я Советская также заменили покрытие. В медицинском учреждении функционирует поликлиническое отделение для взрослых и стационар, рядом расположен роддом.

Полный адресный перечень ремонта автомобильных дорог доступен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.