Выбор имени нового аэропорта рассорил жителей Тобольска

Разногласия по выбору названия нового аэропорта продолжились в Тобольске. Об этом написала «Политика сегодня».

Общественники утвердили список из пяти знаменитых местных жителей: летописец и картограф Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт и драматург Петр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов. Народные онлайн-выборы завершатся в апреле.

Однако часть представителей Тобольска посчитала список неполноценным, поскольку в нем нет главного, с их точки зрения, персонажа — завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича. Изначально он числился среди прочих имен в качестве наиболее очевидной кандидатуры, но в итоге не вышел в финал. Категорически против него выступили татарские нацменьшинства. Они воспринимают Ермака как завоевателя, который принес множество бед их предкам.

Они пожаловались в письме губернатору Тюменской области Александру Моору на попытки «оскорбить их чувства». Активисты заявили, что татары помнят на «генном уровне» о страданиях, причиненных Ермаком.

Аэропорт откроют во второй половине 2021 года.