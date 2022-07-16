Ввоз иностранных авто в Россию упростили

В России упростят регистрацию машин, ввезенных из-за рубежа. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом рассказали на сайте кабмина,

Новая мера коснулась обязательного требования к техническому оснащению автомобилей. Ранее при регистрации ввезенных из-за рубежа автомобилях нужно было устанавливать устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Без него машину не ставили на учет в ГИБДД.

«Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — сообщили представители правительства России.

По их словам, поставить на учет машину без «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет до 1 февраля 2023 года. Они предположили, что за время отсрочки производители систем вызова экстренных служб выстроят новые цепочки поставок всех комплектующих.