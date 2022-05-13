В Госдуме предложили ввести льготные ставки на ввоз иномарок для россиян

Снизить таможенную ставку для россиян, которые купили автомобиль за границей, до 5% предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. В беседе с «360» он подчеркнул, что речь идет только о физических лицах, купивших транспортное средство для личных целей.

Он напомнил, что сейчас таможенная ставка на иностранные автомобили составляет от 48 до 54% от стоимости. При этом предложений в салонах мало, а на оставшиеся модели цены завышены в два раза.

«Предложение следующее, если человек для собственных нужд приобретает автомобиль. Один раз в течение пяти лет дать ему такую возможность — приобрести машину для личных нужд — и ввести льготную ставку пошлины в 5% от стоимости», — заявил Сухарев.

Депутат подчеркнул, что эта мера должна распространяться только на автомобили, купленные для личного использования, а не перепродажи. При этом если у покупателя уже вторая и последующие машины, то таможенная ставка для него останется прежней.

«Мы считаем, что это поможет нашим гражданам ездить на тех автомобилях, на которых они хотят. Кроме того, это поможет обойти санкции, которые против нас ввел Запад», — заявил Сухарев.

Законопроект отправили на рассмотрение главе Минфина Антону Силуанову. По словам депутата, ответ на предложение поступит через месяц.