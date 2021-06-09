Ввод новых правил въезда фур на МКАД снова отложили

До 1 июля отложили введение новых правил въезда на московские трассы грузовиков массой более 3,5 тонны. Сроки перенесли по просьбе некоторых крупных компаний, которым требуется больше времени для адаптации.

До конца года будет действовать переходный период, водители грузовиков смогут только получить пропуск, а зарегистрироваться в региональной навигационно-информационной системе (РНИС) разрешено до конца года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы благодарны компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля», — сообщили в ведомстве.

Новые ограничения движения на московских трассах для транзитных грузовиков массой более 3,5 тонны должны были вступить в силу 15 июня. До этого срок введения переносили сначала с 5 апреля на май, затем с 5 мая на июнь. Согласно нововведению, грузовые автомобили могут пользоваться только тремя дорогами: ЦКАД, А107 и А108. Водителей, которые возят товары в Москву и у которых есть пропуск, новые правила не коснутся.