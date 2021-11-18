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    18 ноября 2021, 21:12

    Автоэксперт предложил ввести новый штраф

    Автоэксперт Земцов предложил выписывать штрафы пассажирам, которые ездят с пьяными водителями

    Арина Бобкова

    Приложение для фиксации нарушений Правил дорожного движения появится в России в ближайшее время. Автоэксперт и предприниматель Станислав Земцов посоветовал доработать это нововведение, передала «Общественная служба новостей».

    По мнению специалиста, такая технология поможет значительно снизить количество ДТП, а также нарушений, которые их провоцируют. Однако, по мнению специалиста, штрафовать необходимо не только пьяных водителей, но и тех, кто садится вместе с ними в автомобиль.

    «Я уже давно говорю о том, что нужно наказывать не только человека, который пьяный едет за рулем, но и пассажиров. Ведь он знает, что водитель пьян», — отметил специалист.