Введение правил перевозки животных в машинах объяснили снижением риска на дороге

В России на сегодняшний день нет правил перевозки животных в машинах. Поездки водителей с питомцем только увеличивают риски на дорогах. Поэтому вопрос необходимо отрегулировать, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий пояснил, что животных перевозят без всякой фиксации в салоне машины. Свободно двигающийся питомец может помешать владельцу вести автомобиль.

«Правила нахождения животного в автотранспорте должны быть отрегулированы. То есть нахождение ребенка или взрослого сегодня прописано, а животное передвигается как хочет. Это создает определенные риски. <…> То есть нужны специальные средства, которые фиксируют собаку, кошку или других животных в процессе перевозки в машине», — заявил Хамзаев.

Ранее депутат направил свое предложение о регулировании перевозки домашних животных руководителю российской Госавтоинспекции Михаилу Черникову. По мнению Хамзаева, перевозить домашних животных нужно в специальных переносках или автобоксах.