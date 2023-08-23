Транспорт 23 августа 2023, 11:45 Второй речной маршрут электросудов запустят в Москве до конца года Ликсутов: москвичи совершили свыше 135 тысяч поездок на электросудах за два месяца РИА «Новости»

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За два месяца работы речного электротранспорта жители и гости столицы совершили более 135 тысяч поездок. Кроме того, до конца года в Москве запустят второй речной маршрут. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, с 20 июня электросуда осуществили свыше 3,5 тысячи рейсов и преодолели более 25 тысяч километров. В июле флот пополнился новым судном, названным «Химка».

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Самой популярной точкой отправления остался причал «Киевский». Отсюда началось около 54 тысяч поездок — 40% от общего числа отправлений.

Помимо этого, Ликсутов пообещал запустить до конца года еще один речной маршрут, который улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока Москвы.

По мере готовности инфраструктуры мы будем поэтапно добавлять новые остановки на первом регулярном речном маршруте. Кроме того, до конца года планируем запустить второй маршрут. Максим Ликсутов

В пресс-службе дептранса добавили, что количество пассажиров на первом регулярном речном маршруте особенно велико в пятницу и выходные дни. При планировании поездки на нем москвичам порекомендовали учитывать эту особенность.

Ранее стало известно, что Москве передадут четыре электросудна из Петербурга и пять плавучих причалов из Перми.