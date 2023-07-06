06 июля 2023, 16:47
Второй электробусный парк открыли на северо-западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй электробусный парк в столичном районе Митино
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале об открытии второго электробусного парка в районе Митино.
Парк в Митине позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, на городских маршрутах в столице уже начали работать более 1100 электробусов. К концу 2024 года их количество увеличат до 2400. Кроме того, «Мосгортранс» планирует заменить две трети состава экологически чистыми электробусами.
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Благодаря открытию специализированного парка в Митине и запуску новых маршрутов улучшится транспортная связь северо-запада столицы с другими округами и сократится время ожидания на остановках в среднем на 30%.
В Митине будут обслуживать и ремонтировать до 300 электробусов, а более 550 человек получат работу в новом парке.
Ранее в столице открыли движение речных электросудов по Москве-реке.
Сергей Собянин
Электромобили
Москва 2023
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