России предрекли дефицит на вторичном рынке авто

Сейчас на вторичном рынке автомобилей наблюдается повышенный спрос на фоне дефицита новых машин. Хороших предложений у дилеров практически не осталось, считают эксперты. При этом они советуют не торопиться покупать автомобили.

За 2020 год россияне купили 5,5 миллиона поддержанных автомобилей, что на 2% больше по сравнению с 2019 годом. Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь, когда увеличение спроса составило 9% и 17% соответственно, пишет «Российская газета».

«Дефицит автомобилей на „вторичке“ наступил уже осенью прошлого года, а учитывая провал продаж новых машин в 2015–2016 годах ситуация будет только ухудшаться. На мой взгляд, сейчас не лучшее время для смены автомобиля, и лучше дождаться какой-то стабильности на рынке», — отметил директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, вторичный авторынок в 2021 году увеличится на 2-3%. Он отметил, что дефицит новых автомобилей будет наблюдаться до середины года. Многие производители сократили свои планы по новым машинам, что вызовет ажиотажный спрос на вторичном рынке.