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    07 февраля 2021, 23:03

    России предрекли дефицит на вторичном рынке авто

    Дарья Бунякова

    Сейчас на вторичном рынке автомобилей наблюдается повышенный спрос на фоне дефицита новых машин. Хороших предложений у дилеров практически не осталось, считают эксперты. При этом они советуют не торопиться покупать автомобили.
    России предрекли дефицит на вторичном рынке авто

    За 2020 год россияне купили 5,5 миллиона поддержанных автомобилей, что на 2% больше по сравнению с 2019 годом. Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь, когда увеличение спроса составило 9% и 17% соответственно, пишет «Российская газета».

    «Дефицит автомобилей на „вторичке“ наступил уже осенью прошлого года, а учитывая провал продаж новых машин в 2015–2016 годах ситуация будет только ухудшаться. На мой взгляд, сейчас не лучшее время для смены автомобиля, и лучше дождаться какой-то стабильности на рынке», — отметил директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

    По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, вторичный авторынок в 2021 году увеличится на 2-3%. Он отметил, что дефицит новых автомобилей будет наблюдаться до середины года. Многие производители сократили свои планы по новым машинам, что вызовет ажиотажный спрос на вторичном рынке.