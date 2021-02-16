Информацию на английском языке в петербургском метро переозвучит новый голос

В петербургском метрополитене появился новый голос, который переозвучит все объявления на английском языке. Об этом сообщили «Невские новости».

Отмечается, что новый голос пока можно услышать лишь на зеленой ветке метро. Диктор напоминает пассажирам о необходимости соблюдать вежливость во время поездки, а также снимать рюкзаки при входе в вагон.

«У нас сейчас постепенно идет перезапись всего. <…> Новый текст читает не сотрудник метрополитена. Мы выбирали его по голосу, это профессиональный диктор», — уточнили в пресс-службе подземки.