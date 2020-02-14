Всем инвалидам разрешат бесплатно парковаться в России

В России теперь и инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку. Раньше парковаться бесплатно могли только инвалиды I и II групп, с 1 июля это право получат все люди с инвалидностью.

В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью будут распространяться и на III группу.

Получат это право люди с ограниченными способностями к передвижению и те, кто не имеет ограничений, но до 1 июля получил знак «Инвалид» в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и пользовался правом на бесплатную парковку на основании этого знака.

Сведения о машине, которой пользуется инвалид, должны быть включены в специальный общероссийский реестр.

Постановление вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Льготы на парковку для инвалидов сейчас отличаются в зависимости от регионов. В одних местах инвалиды имеют право пользоваться бесплатно платными городскими парковочными местами. В других регионах им делают скидки на покупку абонементов. Есть еще вариант, когда инвалиды могут парковаться бесплатно, но только в специальных местах, предназначенных для них.