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Все заторы на подъездах к Крымском мосту устранены — Минтранс РФ

Минтранс заявил об отсутствии заторов на подъездах к Крымскому мосту

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Заторы на подъездах к Крымскому мосту для легковушек со стороны полуострова и Тамани удалось устранить. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны станции Тамань ликвидированы», — рассказали в Минтрансе ТАСС.

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Там добавили, что пригородное железнодорожное сообщение через Крымский мост могут увеличить в случае необходимости. Представители ведомства сообщили, что сейчас обсуждается вопрос об увеличении количества пригородных поездов до трех пар в день. Их число может быть позже еще увеличено.

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Кроме того, мультимодальная схема перевозок с  использованием пригородного железнодорожного транспорта, через Керченский пролив уже разработана.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовик, после чего загорелись стоявшие рядом железнодорожные составы. В результате случившегося несколько человек погибли. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и заявил, что его организовали украинские спецслужбы.

Крымский мост

Минтранс РФ

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