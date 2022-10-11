Транспорт 11 октября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Все заторы на подъездах к Крымском мосту устранены — Минтранс РФ Минтранс заявил об отсутствии заторов на подъездах к Крымскому мосту РИА Новости

Читать 360tv в

Заторы на подъездах к Крымскому мосту для легковушек со стороны полуострова и Тамани удалось устранить. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны станции Тамань ликвидированы», — рассказали в Минтрансе ТАСС.

Реклама

Там добавили, что пригородное железнодорожное сообщение через Крымский мост могут увеличить в случае необходимости. Представители ведомства сообщили, что сейчас обсуждается вопрос об увеличении количества пригородных поездов до трех пар в день. Их число может быть позже еще увеличено.

Реклама

Кроме того, мультимодальная схема перевозок с использованием пригородного железнодорожного транспорта, через Керченский пролив уже разработана.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовик, после чего загорелись стоявшие рядом железнодорожные составы. В результате случившегося несколько человек погибли. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и заявил, что его организовали украинские спецслужбы.

0 0 0 0 0 0