Все внутренние авиарейсы отложили на Камчатке из-за циклона

По данным издания, в нескольких районах края действует циклон, поэтому «Камчатскому авиационному предприятию» пришлось отменить все внутренние авиарейсы, которые были запланированы на сегодня.

По словам главы профильного ведомства Владимира Каюмова, вылета суммарно ожидают 165 человек. Уточняется, что накануне на Камчатке было объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр предупредил о приближающемся циклоне и волнах высотой до девяти метров.