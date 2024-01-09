Транспорт 09 января 2024, 14:10 Все сошедшие на Забайкальской железной дороге вагоны убрали с путей РЖД: все сошедшие на Забайкальской железной дороге вагоны убрали с путей Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

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Все вагоны, сошедшие накануне в Забайкалье, убрали с железнодорожных путей. Как сообщила пресс-служба РЖД, ликвидация последствий схода на перегоне Алеур — Бушулей продолжается.

«На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей», — отметили в «Российских Железных Дорогах».

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Сейчас специалисты работают на поврежденных участках, перед ними стоит задача восстановить около 600 метров по двум путям. К работам привлекли более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда, столько же путевых машинных станций и другую технику. Кроме того, действует оперштаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова.

Сход вагонов грузового поезда произошел вечером 8 января, обошлось без пострадавших. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.