Все иностранные авиакомпании отказались от рейсов в Израиль

Все иностранные авиакомпании временно отменили полеты в Израиль из соображений безопасности на фоне продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила государственная израильская радиостанция Kan.

По ее данным, одними из последних полеты в Израиль приостановили авиакомпании из ОАЭ.

Официально данная информация пока не подтверждена.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в начале мая. Тогда израильские власти выселили несколько арабских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда, после чего в стране вспыхнули протесты и беспорядки. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. 10 мая в ситуацию вмешалась радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Израиль отказался выполнить ее требования, поэтому члены группировки обстреляли территорию страны из ракетных установок.

В ночь на 15 мая со стороны сектора Газа по Израилю выпустили более 200 ракет. Половину из них перехватил «Железный купол». С момента обострения конфликта ХАМАС направило в сторону Израиля около двух тысяч ракет. А израильский истребитель уничтожил дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля Аль-Хайи. Военные заявили, что группировка использовала здание для размещения вооружения, направленного против страны.