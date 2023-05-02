Транспорт 02 мая 2023, 15:48 Все дома и учреждения Мариуполя подключат к отоплению в 2023 году — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: дома и учреждения Мариуполя подключат к отоплению в 2023 году РИА «Новости»

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Отопление обеспечат всем жилым домам и другим объектам в Мариуполе уже в этом году. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщил телеканал «Звезда».

«В этом году мы беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу», — сказал он во время видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По словам вице-премьера, в прошлом году удалось подключить 1100 домов. В этом году все 1829 объектов подключат к теплу. Из них 1634 — многоквартирные, 193 — дошкольные образовательные объекты, а также школы, больницы.

«К концу мая мы закончим восстановление школы искусств, о чем просят все местные жители. Идет ремонт, а дети занимаются в классах параллельно с ремонтом. То есть настолько люди хотят заниматься», — заключил Хуснуллин.

Ранее 2 мая Путин заявил, что в городе намерены развивать транспорт: увеличить количество маршрутов и обновить парк. Глава государства в режиме онлайн принял участие в запуске трамвая в этом Мариуполе после восстановления линий.