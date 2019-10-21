Суперсовременный и удобный. Все больше путешественников выбирают аэропорт Жуковский
Маршрут следует от метро Котельники прямо до аэропорта. В этом году им уже воспользовались более 890 тысяч человек — это на 22% больше по сравнению с 2018-м.
На автобусе работают все льготы, предусмотренные законом. Чаще всего маршрутом пользуются держатели социальных карт москвича и жителя Подмосковья. Можно оплатить проезд и «наличкой». Пользователи «Стрелки» тоже могут доехать до аэропорта и обратно. Также в автобусе можно расплатиться с помощью банковских карт и гаджетов.
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В будний день на рейс выходят 14 автобусов большого класса, в выходные — девять. Интервал движения в часы пик составляет 12 минут, а в межпиковое время — 18. В выходные дни маршрут ходит раз в полчаса.
Всего с января по сентябрь аэропортом Жуковский воспользовались более миллиона пассажиров. И это на 17% больше показателей прошлого года.