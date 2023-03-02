Транспорт 02 марта 2023, 04:49 Время работы таксистов захотели ограничить «Известия»: Минтранс России призвал запретить водителям такси работать свыше 12 часов Pxhere

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В России предложили запретить водителям такси получать новые заказы от агрегаторов, после того как они отработают 12 часов. Законопроект разработало Министерство транспорта страны, сообщили «Известия».

Такая мера, как полагают в министерстве, сведет к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью россиян.

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Водитель такси, как следует из подготовленного проекта, обязан будет не позже чем через пять часов после начала смены сделать перерыв в работе. В противном случае на какое-то время он лишится возможности брать заказы. Также таксист не сможет получить новый заказ, пока не закончит текущий.

Эксперты отметили достоинства проекта, однако пояснили, что он требует технической доработки. Многие таксисты сотрудничают с несколькими агрегаторами, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Это значит, что после окончания лимита у одного из них, таксист может начать работать в другой службе.

Опрос показал, что большинство россиян опасаются ездить в такси из-за страха садиться в машину с незнакомым человеком. С такой боязнью сталкиваются почти 90% пассажиров. Минимальные опасения такси вызывает у 41%, а абсолютно безопасным транспортом его считают только 12% россиян.