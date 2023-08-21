Транспорт 21 августа 2023, 07:46 Временные ограничения ввели в аэропорту Внуково после атаки БПЛА в Подмосковье Аэропорт Внуково временно ограничил прилет и вылет самолетов РИА «Новости»

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Аэропорт Внуково по независящим от него причинам ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Некоторые рейсы ради безопасности перенаправили в другие хабы, сообщило РИА «Новости».

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения», — сообщил представитель воздушной гавани.

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С 06:25 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты, ограничив прилет и вылет. Судя по данным онлайн-табло Внуково, задержали рейсы в Даламан, Псков и Газипаша авиакомпаний «Азимут» и «Победа».

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