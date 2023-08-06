Важное 06 августа 2023, 11:45 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во аэропорту Внуково Аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать самолеты РИА «Новости»

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В московском аэропорту Внуково объявили о временной приостановке приема и вылета рейсов. Об этом сообщили «360» в пресс-службе воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указали в аэропорту.

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По словам представителей Внуково, в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.

По данным Telegram-канала Mash, причиной стало введение в воздушной гавани плана «Ковер». Его вводят, если в небе засекли неизвестные или опасные объекты.

По информации на 11:36 на вылет задержали 11 рейсов, на прилет — 15.

Все обстоятельства случившегося уточняются.