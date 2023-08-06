Транспорт 06 августа 2023, 12:46 Временные ограничения на прием и вылет самолетов сняли в аэропорту Внуково РИА «Новости»: в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов РИА «Новости»

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Ограничения на прием и вылет самолетов сняли в аэропорту Внуково. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Ограничения на полеты сняли в 11:55. Аэровокзальный комплекс продолжил работу в штатном режиме», — отметили в аэропорту.

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С 10:26 прибывающие во Внуково рейсы перенаправляли в другие аэропорты столицы, сообщили «360» в пресс-службе воздушной гавани. С чем именно оказались связаны ограничения, в аэропорту не уточнили

Telegram-канал Mash объяснил меру действием плана «Ковер», в соответствии с которым движение самолетов прекращается, если в небе появляются неопознанные объекты.

Днем в воскресенье, 6 августа, стало известно о появлении неизвестного беспилотника самолетного типа в небе над Подмосковьем. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что БПЛА двигался в сторону столицы, его уничтожили системы противовоздушной обороны.