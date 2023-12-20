Транспорт 20 декабря 2023, 12:16 Временные ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда отменили Аэропорт Волгограда вернулся к работе в обычном режиме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда отменили. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

Она подчеркнула, что самолеты прилетают и вылетают в воздушную гавань. Никаких ограничений нет.

Реклама

«Аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — заявила Голодова.

Запрет на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Волгограда временно ввели утром в среду, 20 декабря. Причины введения ограничений в пресс-службе воздушной гавани не уточнили. Из-за временного запрета направлявшийся в Волгоград самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы, ушел на посадку в аэропорт Саратова.

Еще один самолет из российской столицы авиакомпании «Сибирь» ожидали в Волгограде с задержкой.