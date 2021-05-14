Временно закрытый участок «зеленой» ветки метро в Москве открыли

Участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Дубровка» до станции «Волжская» вновь начал работать в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!» — сказано в сообщении, размещенном в Twitter.

Перегон закрыли с 1 мая для того, чтобы сделать тоннель Большой кольцевой линии. Из-за этого в метрополитене по окончании майских праздников произошел коллапс. На время работ были запущены альтернативные маршруты, но они не справлялись с аномальной нагрузкой. Пассажиропоток значительно вырос после начала рабочих дней.

Пассажирам предлагали либо пересаживаться на автобусы, либо пользоваться Замоскворецкой линией метро, пересаживаясь в конце Люблинско-Дмитровской, либо Некрасовской линией.

Сначала планировалось, что участок не будет работать до 23 мая. Однако мэр Москвы Сергей Собянин 13 мая сообщил, что его откроют на 10 дней раньше.

По его словам, за время ремонта на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, сделали косметический ремонт и отремонтировать путь.