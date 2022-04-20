facebook_pixel
    20 апреля 2022, 05:55

    Временная мера: вице-премьер Борисов объяснил, зачем в РФ будут выпускать устаревшие авто

    Вице-премьер Борисов: выпуск устаревших автомобилей в РФ станет временной мерой

    Алексей Иванчин

    Санкции стали причиной того, что российский автопром вынужден перейти на производство устаревших моделей. Однако эта мера является временной, она не повлияет на потребительские характеристики автомобиля. Об этом в интервью RT рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

    «Конечно, [авопроизводители] будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но это вынужденная мера, которая серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено», — сказал Борисов.

    Он подчеркнул, что прекращение поставок основных автомобильных компонентов в Россию является серьезным вызовом для страны. В этой связи отрасль переживает значительные структурные изменения, как и вся экономика и промышленность. Однако несмотря на снижение темпов производства, сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров «создаст благоприятные условия для стабильной работы».

    Ранее СМИ сообщили о том, что власти рассматривают возможность упрощения производства автомобилей из-за нехватки комплектующих, которые перестали поступать в страну по причине санкций. Власти предлагают дать возможность производителям работать с так называемыми альтернативными комплетующими. Также речь может идти об отказе от части функций автомобиля, в первую очередь касающихся вопросов экологии и безопасности.

    Автоэксперт Петр Баканов заявил, что подобное упрощение автопроизводства — дикий регресс, который отбросит российскую автомобильную промышленность на несколько десятков лет назад, до уровня 90-х годов.