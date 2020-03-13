Врачи посоветовали транзитным пассажирам не выходить из аэропорта
Сотрудники московского Департамента здравоохранения рассказали, что изменили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он действует и на транзитных пассажиров, которые прибывают в аэропорты столицы. Об этом сообщил сайт RT.
Медики рекомендуют пассажирам, ожидающим пересадки, не выходить из здания аэропорта. По словам пресс-службы департамента, все объекты общественного транспорта обрабатываются и очищаются санитарами.
«Полностью обезопасить себя от контакта с посторонними, находясь в аэропорту, невозможно. Однако следует внимательно отнестись к лицам с симптомами ОРВИ и по возможности избегать длительного контакта с ними», — отметили в пресс-службе.
Специалисты подчеркнули, что важно применять средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях. Также нельзя забывать о процедурах личной гигиены и использовании средств дезинфекции.