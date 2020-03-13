Врачи посоветовали транзитным пассажирам не выходить из аэропорта

Медики рекомендуют пассажирам, ожидающим пересадки, не выходить из здания аэропорта. По словам пресс-службы департамента, все объекты общественного транспорта обрабатываются и очищаются санитарами.

«Полностью обезопасить себя от контакта с посторонними, находясь в аэропорту, невозможно. Однако следует внимательно отнестись к лицам с симптомами ОРВИ и по возможности избегать длительного контакта с ними», — отметили в пресс-службе.

Специалисты подчеркнули, что важно применять средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях. Также нельзя забывать о процедурах личной гигиены и использовании средств дезинфекции.