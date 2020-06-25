Врач-нарколог получит право тестировать водителей на хроническую зависимость

Врач-нарколог теперь вправе решать, стоит ли отправлять автолюбителя на общий анализ крови и мочи.

«Если у нарколога есть некая гипотеза, что человек обладает хронической зависимостью, не только от алкоголя, но и от наркотических веществ, его отправляют сдавать общий анализ крови и мочи. Дальше в этом анализе обнаруживаются или не обнаруживаются запрещенные вещества», — отметил эксперт.

Поправки в правила медицинского освидетельствования не сократят коррупцию в этой системе, уверен Шкуматов. По его мнению, будут врачи, которые за взятку «посмотрят на это сквозь пальцы».

По мнению Шкуматова, медицинское освидетельствование водителей не нужно проводить каждый год. Он считает, что Минздрав России должен передавать ГИБДД сведения о том, что тот или иной водитель не имеет права управлять транспортным средством.

«Минздрав знает, что конкретный человек встал на учет в наркологическом или психиатрическом диспансере. Не важно, по какой причине. Сам факт важен. Минздрав может совершенно спокойно направлять документы [в ГИБДД] о том, что такие-то люди подлежат временному приостановлению действия водительского удостоверения», — заключил Шкуматов.

С 1 июля российских водителей ждет несколько нововведений.