Транспорт 07 марта 2023, 15:01 Впервые в России машинистом поезда дальнего следования стала женщина

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Первая в России женщина-машинист пассажирского электропоезда дальнего следования отправилась в самостоятельный рейс. Об этом сообщили на сайте ОТР.

В 2021 году правительство разрешило трудоустраиваться женщинам на позиции машиниста. В свой первый рейс сообщением Томск – Адлер отправилась Оксана Соколова, она поведет его на участке Екатеринбург – Дружинино

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Отмечается, что решение переквалифицироваться в машинисты Соколова приняла после расширения перечня женских профессий.

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