Возведение российской части первого железнодорожного моста через Амур подошло к концу

В районе села Нижнеленинское (Еврейская автономная область) завершилось строительство российской части первого железнодорожного моста через Амур между РФ и КНР. Об этом сообщил ТАСС.

По данным информагентства, в церемонии завершения строительства принял участие российский вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он вручил строителям госнаграды и поблагодарил их за проделанную работу.

«Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов — от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений», — цитирует главу Минвостокразвития Алексея Чекункова сайт kp.ru.