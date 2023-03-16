Транспорт 16 марта 2023, 17:29 Возросла популярность новых московских станций метро

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Москвичи стали чаще пользоваться новыми станциями метро. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на исследование МТС.

Данные показали, что после запуска БКЛ трафик перераспределился. И новые станции показали уверенный прирост пассажиров.

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«В пятерке станций по приросту пассажиров — все станции БКЛ. Наибольший прирост пришелся на пересадочную станцию „Электрозаводская“ (+183%)», — говорится в данных исследования.

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Также увеличение пассажиров наблюдается на «Авиамоторной» — 152%, «Лефортово» — 143%, «Нижегородской» — 41%, «Воронцовской» — 33%.

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