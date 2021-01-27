Возобновлено авиасообщение между Россией и четырьмя странами

С 27 января возобновляются полеты между Россией, Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Пока о возобновлении авиасообщения с Финляндией с 28 января заявил только «Аэрофлот». Самолеты по маршруту Москва-Хельсинки-Москва будут летать по четвергам и субботам.

По информации РИА «Новости», перевозчикам разрешено со среды осуществлять дважды в неделю рейсы Москва-Ханой, Москва-Дели и Москва-Хельсинки. Полеты по маршруту Москва-Доха — трижды в неделю.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнил, что въезд в эти четыре страны с туристическим целями пока запрещен в соответствии с собственными ограничениями государств.

Накануне власти Израиля до конца января закрыли авиасообщение со всеми. Были запрещены также полеты частных самолетов. Израильтянам можно покидать страну только в случае крайней необходимости.