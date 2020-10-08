Возможность обнуления нарушения ПДД появится в новой версии КоАП

В новой редакции Кодекса об административных правонарушения появится возможность обнуления последующего нарушения. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — передает РИА «Новости» слова депутата.

Также Вяткин сообщил, что в новой версии КоАП не будет существенного повышения размера штрафов, в том числе и за нарушение правил дорожного движения, уточняет РИА «Новости». Однако штрафы в размере от 100 до 300 рублей уберут, потому что они не отвечают «никаким разумным критериям мер ответственности».

Ранее ожидалось, что новый Кодекс вступит в силу уже 1 января 2021 года. Но сроки подготовки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

Ранее Минюст сообщил, что не намерен повышать штрафы в новом КоАП, передает газета «Известия».