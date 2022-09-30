Возможность купить билет на речной транспорт Москвы появилась в Russpass | 360°

Транспорт 30 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Возможность купить билет на речной транспорт Москвы появилась в Russpass

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что билеты на речной трамвайчик или теплоход стали продаваться через сервис Russpass. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Сейчас доступно 10 маршрутов с причалов Новоспасский Мост, Киевский Вокзал, Большой Устьинский Мост, Третьяковский и Северный речной вокзал. На сайте можно узнать длительность поездки и подробности о сервисе на борту.

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«По поручению Сергея Собянина мы повышаем качество речных поездок, чтобы пользоваться водным транспортом стало так же комфортно и безопасно, как и другим городским», — уточнил Ликсутов.

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