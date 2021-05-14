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    14 мая 2021, 23:30

    Воздух в вагонах московского метро захотели сделать ароматным

    Александра Ломейко

    В Московском метрополитене решили ароматизировать воздух в вагонах. В объявленном столичным департаменте по конкурентной политике тендере названа начальная стоимость контракта — 95 миллионов рублей.

    Данные о конкурсе опубликованы на портале госзакупок. Улучшать воздух собрались в 1944 вагонах.

    «Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1944 штук <…> посредством ароматизации воздуха», — отмечено в документе.

    Ароматизировать хотят сквозные вагоны серии 81-765/766/767. Оборудование для ароматизации подрядчик должен будет сдать в аренду. На него же лягут обязанности по установке, обслуживанию и демонтажу необходимых устройств.

    Итоги тендера должны объявить после 15 июня. Договор с выигравшей его организацией заключат на 485 дней.

    Какие именно ароматы будут в поездах подземки, не уточняется. Единственное требование — их безопасность для людей.

    К концу года в метро Москвы запустят оплату проезда при помощи лица. Face Pay будет работать на всех станциях метрополитена.