Воздух в вагонах московского метро захотели сделать ароматным

В Московском метрополитене решили ароматизировать воздух в вагонах. В объявленном столичным департаменте по конкурентной политике тендере названа начальная стоимость контракта — 95 миллионов рублей.

Данные о конкурсе опубликованы на портале госзакупок. Улучшать воздух собрались в 1944 вагонах.

«Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1944 штук <…> посредством ароматизации воздуха», — отмечено в документе.

Ароматизировать хотят сквозные вагоны серии 81-765/766/767. Оборудование для ароматизации подрядчик должен будет сдать в аренду. На него же лягут обязанности по установке, обслуживанию и демонтажу необходимых устройств.

Итоги тендера должны объявить после 15 июня. Договор с выигравшей его организацией заключат на 485 дней.

Какие именно ароматы будут в поездах подземки, не уточняется. Единственное требование — их безопасность для людей.

К концу года в метро Москвы запустят оплату проезда при помощи лица. Face Pay будет работать на всех станциях метрополитена.