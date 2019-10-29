Воздух в поездах «Иволга» на МЦД будут обеззараживать с помощью ультрафиолета

Воздух в поездах «Иволга», которые будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам, будет обеззараживаться с помощью ультрафиолетовых ламп, установленных в систему вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Чтобы общественный транспорт в сезон простуд не стал источником бактерий, в «Иволге» будет работать современная система обеззараживания воздуха. Воздух, прежде, чем попасть в салон вагона, проходит через специальные ультрафиолетовые лампы. Для увеличения бактерицидной эффективности жалюзи защитных решеток установки покрыты фотоактивным слоем на основе диоксида титана. Данный способ очистки воздуха позволяет убить до 99% бактерий.

Система обеззараживания устанавливается на Тверском вагоностроительном заводе, входящим в состав «Трансмашхолдинг». Эффективность системы обеззараживания была протестирована во Всероссийском Научно-Исследовательском Институте железнодорожной гигиены. Наиболее эффективной система обеззараживания воздуха в вагонах поездов «Иволга» является в летний и зимний сезоны, когда включаются системы отопления и кондиционирования.

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В поездах «Иволга» есть Wi-Fi, USB-зарядки, велокрепления. Вагоны оборудованы системами климат-контроля и обеззараживанием воздуха. На первом этапе поездами «Иволга» будут осуществляться 50% перевозок, они будут курсировать в смешанном режиме с электричками, чтобы обеспечить тактовый график движения.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 3,5 миллионов жителей региона. Первые два маршрута улучшат транспортную доступность 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья.

Поезда диаметров станут курсировать каждые 5-6 минут в часы пик. МЦД будет работать по графику метро с 5:30 утра до 1:00 ночи. Запуск первых двух диаметров состоится в конце текущего года.