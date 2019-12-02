Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста в Оренбурге

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбудило уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате на проезжавшие машины обрушился мост около улицы Терешковой в Оренбурге.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области полковник юстиции Анжелика Линькова сообщила «360», что речь идет о статье, посвященной нарушению правил безопасности при проведении строительных или иных работ повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

«По предварительны данным, около 19:10 часов произошло обрушение при проведении реконструкционных ремонтных работ по объекту дорожного моста около улицы Терешковой в Оренбурге. Пострадали два транспортных средства, получили повреждения водители легкового и грузового автомобилей. Оба госпитализированы». — сообщила Линькова.

Она добавила, что следователи уже тщательно осмотрели место происшествия. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз. В том числе, судебно-медицинская, для установления тяжести вреда потерпевших, строительно-техническая для выяснения точной причины мостового обрушения и причинения ущерба.

Допрашиваются свидетели, в том числе очевидцы происшествия. Поднимаются техническая и служебная документация в организациях, производивших ремонтно-реконструкционные работы. Расследование уголовного дела продолжается.