Восстановлено движение после схода вагонов с углем в Приамурье

Сход вагонов грузового поезда с углем произошел на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в Амурской области. Движение уже восстановлено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Станция работает в штатном режиме. Все задержанные поезда отправились по маршруту следования.

В ночь на 18 февраля 22 вагона сошли с рельсов и опрокинулись. Была повреждена опора контактной сети.

Четыре поезда было задержано, писал сайт RT со ссылкой на пресс-службу РЖД. Задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 7 с сообщением Владивосток — Омск, № 12 с сообщением Самара — Владивосток, № 326 с сообщением Тында — Хабаровск и № 1 с сообщением Владивосток — Москва.

В вагонах задержанных поездов поддерживался необходимый температурный режим. Пассажирам предлагали дополнительное питание.