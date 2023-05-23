Транспорт 23 мая 2023, 16:08 Восьмибалльные пробки из-за дождя пообещали в центре Москвы вечером во вторник ЦОДД: вечером во вторник пробки в центре Москвы достигнут восьми баллов Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня вечером в центре Москвы будут пробки в восемь баллов. Движение автотранспорта затруднит дождь, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как уточнили в источнике, дождь заставит водителей транспортных средств снизить скорость. Также не исключены мелкие аварии и ремонт дорожного полотна.

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Сейчас заторы уже наблюдаются на МКАД в районе улицы Верхние Поля, ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Автозаводской, а также на шоссе Энтузиастов в районе проспекта Буденного.

К вечеру движение затруднится и в центральной части Садового кольца.

Сотрудники ЦОДД рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Сегодня утром на дорогах Подмосковья пробки достигли четырех баллов. Однако Минтранс региона уточнил, что машин было на 160 тысяч меньше, чем вчера.

Основные заторы наблюдались в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе.