Транспорт 16 августа 2023, 15:06 Восемнадцать путепроводов построят в Москве до 2026 года Глава депстроя Москвы Загрутдинов: еще 18 путепроводов построят в столице до 2026 года https://stroi.mos.ru/

Читать 360tv в

Еще 18 путепроводов построят в Москве до 2026 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«С 2011 по 2022 год в рамках Адресной инвестиционной программы было построено 24 путепровода для движения автотранспорта. До 2026 года планируется построить еще 18 путепроводов», — заявил Загрутдинов.

Реклама

По его словам, в настоящее время приступили к строительству еще пяти, включая путепроводы «Текстильщики-1», через Савеловское направление МЖД и на Ленинградском шоссе.

Также начали проектировать 11 сооружений, а в перспективе появятся еще два. Так, путепровод через пути Курского направления МЖД соединит улицы 2-я Мелитопольская и Веневская на юго-западе столицы. А в Северном административном округе откроют путепровод через пути Рижского направления МЖД, который соединит улицы 8 Марта и Приорова.

Загрутдинов отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил продолжать программу по строительству и реконструкции путепроводов над железнодорожными путями, чтобы сформировать удобные поперечные связи между районами.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что более ста километров дорог отремонтируют и построят в столице в этом году.