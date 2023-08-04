Транспорт 04 августа 2023, 12:48 Восемь пересадок между МЦД появятся в Москве осенью Ликсутов: восемь новых пересадок появится в столице после запуска МЦД-3 и МЦД-4 © РИА Новости / Максим Блинов

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Осенью в столице впервые появятся наземные пересадки между Московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Совсем скоро запустим в столице еще два центральных диаметра. Пассажиры получат новые маршруты и пересадки. Максим Ликсутов Глава департамента транспорта Москвы

Восемь пересадок откроются уже в сентябре, а со временем их число увеличится. Например, они появятся на станциях «Рижская», «Беговая» и «Дмитровская».

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Пересесть со станции одного диаметра на другой можно будет бесплатно в течение 90 минут с момента первой валидации, как на метро или МЦК.

В пресс-службе дептранса добавили, что всего с одной пересадкой можно будет добраться от Минской МЦД-4 до Долгопрудной МЦД-1, от Внуково МЦД-4 до Сколково МЦД-1, от Дмитровской МЦД-2 до Переделкино МЦД-4.

Ранее сообщалось о том, что МЦД-4 запустят в Балашихе в сентябре. Оно будет включать пять станций: «Железнодорожную», «Ольгино», «Кучино», «Салтыковскую» и «Никольскую».