Транспорт 30 июня 2023, 18:43 Восемь остановочных пунктов МЦД откроют в этом году Глава Департамента строительства Москвы Загрутдинов: 8 остановок МЦД откроют в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках строительства МЦД в 2023 году в столице откроют восемь остановочных пунктов, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в этом году проведут реконструкцию остановочных пунктов «Тимирязевская», «Лианозово», «Киевская» и «Белорусская» в Москве, а также завершат строительство остановки «Ольгино» в Московской области.

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Также планируется строительство новой соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. В рамках этого проекта проложат 8,6 километра путей и возведут три остановки — «Кутузово», «Тестовская (Камушки)» и «Поклонная», а также мосты через Москва-реку, пути Киевского направления МЖД и железнодорожную эстакаду в районе «Москва-Сити».

Ранее депутат Мосгордумы рассказал о важности запуска МЦД-3 для Зеленограда.