Восемь новых пересадок откроют на МЦД к 2024 году

Жители московского региона уже пользуются двумя новыми диаметрами — МЦД-1 и МЦД-2. В ближайшие четыре года поездки на общественном транспорте станут еще более удобными и комфортными, так как планируется открыть восемь новых пересадок на метро, МЦК и ж/д станции.

«Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году. Благодаря развитию проекта Московских центральных диаметров и строительству новых станций число пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д направления увеличится до 27», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова РИА «Новости».

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По его словам, сейчас пассажирам доступны 19 пересадок, которые можно сделать со станций МЦД на подземку, МЦК или железнодорожные станции.

Ликсутов добавил, что с появлением новых станций жители смогут пересаживаться на другие направления с Дмитровской, Славянского бульвара, Лианозово и Петровско-Разумовской. Также пересадки откроют на станциях Марьина Роща, Печатники, Щукинская и Котляково.

Первые поезда отправились на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 Курско-Рижский» 21 ноября. Теперь у пассажиров появилось больше вариантов для экономии времени на дорогу, так как составы проходят сквозь город.