Транспорт 17 января 2024, 13:11 Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве Ликтусов: восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Восемь маршрутов автобусов и электробусов, которые проходят в 21 районе и поселении Москвы, изменятся с субботы, 20 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Наша задача — улучшить доступность транспорта во всех районах города, чтобы обеспечить москвичам более удобные поездки до станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров и других важных объектов», — прокомментировал он.

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Учитывая нововведения, маршруты автобусов № 759 и 805 в Юго-Восточном округе станут ездить иначе: их сократят до станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД-3. Однако транспорт из Карачарова до Большой кольцевой линии будет приезжать чаще наряду с автобусами до Смирновской улицы по маршруту № 805.

Жителям столицы станет проще добраться до многофункционального центра «Лефортово»: автобус № 987 будет проезжать у станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД.

В центре города маршруты С538 и С920 объединят в один — № 538, который будет проходить от 6-го Новоостанкинского проезда до Болотной площади. По пути автобус будет проезжать через станцию метро «Китай-город». Кроме того, электробусы курсировать чаще, чем раньше.

На западе столицы маршрут № 320 продлят до станции МЦД-4 Поклонная, а общественный транспорт будет останавливаться ближе к входу вокзала. Кроме того, для жителей ТиНАО улучшили маршруты № 422 и 876 — теперь они будут ездить в обе стороны через 1-ю и 3-ю Нововатутинскую улицу.

Маршруты № 538 и С511 на северо-востоке Москвы продлили до 6-го Новоостанкинского проезда. Жителям Останкинского района будет проще доехать до станции метро «Марьина Роща» и одноименной станции МЦД.

Ранее в Москве запустили рекордное количество электробусов.