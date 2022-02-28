Московских водителей предупредили о пробках в восемь баллов в часы пик

В последний рабочий день февраля дороги Москвы в часы пик будут загружены — до семи-восьми баллов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что сейчас загруженность городских дорог оценивается в пять баллов.

Со сложностями московские водители уже столкнулись на шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра, на Ярославском шоссе при поездках в центр города и на 15-м километре МКАД в обе стороны.